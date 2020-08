Serata del cinema a Saronno: tanti inviti prestigiosi

SARONNO – Iniziano a trapelare altri nomi tra gli ospiti vip che il 7 settembre daranno vita alla terza edizione dei “The Silighini Golden Awards”, Prima edizione del “Premio Città di Cultura-Saronno 2020” organizzato da Luciano Silighini Garagnani alle 20.30 all’Arena estiva Casa Morandi di viale Santuario.

Oltre all’attrice Elena Lietti, apprezzata tra i protagonisti de “La Pazza Gioia” di Paolo Virzì, e il famoso regista Nicola Campiotti che ha diretto Beppe Fiorello nella fiction Rai “Il Mondo sulle spalle” che racconta la storia saronnese di Enzo Muscia e della A Novo, insieme a molti esponenti del mondo delle arti e della cultura cittadina ci sarà anche il professor Paolo Bosisio, regista d’opera tra i più affermati e riconosciuti esperti del mondo del teatro ma che la maggior parte del pubblico conosce per essere il famoso preside del reality di successo di Raidue “Il Collegio”.

“Sono felice di avere l’amico Paolo Bosisio tra i nostri ospiti alla serata del 7 settembre. Tutti lo conoscono per il suo ruolo di Preside nel famoso Collegio Rai, ma la fama di Paolo è riconosciuta a livello internazionale per il suo lavoro. Ci conosciamo da anni, dai tempi in cui seguivo con lui i corsi del Piccolo Teatro di Milano, diretto da Strehler poi da Ronconi, e mia moglie Francesca l’ha avuto come relatore di tesi. E’ l’esempio di come la divulgazione culturale può essere fatta anche in programmi di successo rivolti ai giovani e non solo – dichiara Luciano Silighini Garagnani – la sua presenza è un piacere e sono queste le occasioni che Saronno deve cogliere per mostrarsi fuori dal proprio territorio come attrattiva”. Continua Silighini: “Con l’amico Nicola Campiotti abbiamo parlato anche di alcuni progetti futuri che seguiremo insieme. Nicola è un regista abile e intuitivo come vanno per la maggiore negli Stati Uniti. sono certo che faremo delle cose belle insieme, città natale della brava attrice Elena Lietti che potrebbe recitare proprio qui nella città degli amaretti” conclude Silighini ringraziando il Ministero dei Beni Culturali per l’interesse mostrato alla sua iniziativa : “chi di professione fa cultura e ha cultura, sa riconoscere il valore degli eventi”, forse una stoccata al sindaco saronnese Alessandro Fagioli che non ha voluto concedere il patrocinio comunale all’evento.