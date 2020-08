SARONNO – In centro con alcuni collaboratori in cerca di chi la sera prima aveva scippato una passante, Luciano Silighini Garagnani è stato avvicinato da alcuni spacciatori che gli hanno proposto di comprare droga e materiale di dubbia provenienza: li ha mandati a quel paese e li ha segnalati ai carabinieri.

E’ l’esponente di Forza Italia che riferisce quanto successo: “L’altra sera con tre miei volontari abbiamo effettuato un controllo nelle vie del centro dalle 21.30 a mezzanotte e mezza. Piazza De Gasperi, piazza La Malfa, via Pozzetto, vicolo del caldo. Abbiamo trovato 6 nordafricani a coppie che ci hanno offerto droga di vario genere. Ci hanno offerto anche loro droga e oggetti di vario genere. Stavamo cercando di identificare chi ha aggredito la signora domenica sera fingendoci acquirenti di un cellulare, oggetto sparito alla signora. Verso le 23 è passata una pattuglia dei carabinieri a cui abbiamo segnalato la situazione e hanno controllato i documenti a una decina di ragazzi che stanziavano in piazza De Gasperi”.

Prosegue Silighini: “Direi che il tema sicurezza cittadino è da rivedere: noi come candidati in campagna elettorale dobbiamo spiegare i molti nuovi progetti che abbiamo perché i cittadini si aspettano decisamente di più dalla prossima giunta e di più dobbiamo dare. Saronno è oggi ancora una città insicura, inutile negarlo. Le forze politiche di ogni schieramento dopo le elezioni devono sedersi intorno a un tavolo e insieme trovare le situazioni migliori per capire le motivazioni che spingono al fenomeno delle gang in città, molto aumentate negli ultimi anni, arginare il disagio sociale vera piaga che spinge spesso alla delinquenza e contrastare in modo più efficace i gesti di microcriminalità singola e organizzata. Da parte mia massimo impegno al confronto e continua collaborazione con le forze dell’ordine come ormai avviene da anni”.

(foto: Luciano Silighini Garagnani)

