Uboldo, i tre fratelli arrestati per droga restano in carcere

UBOLDO – I tre fratelli per ora restano in carcere: il riferimento va ai giovani di Uboldo arrestati nell’ambito della maxi operazione antidroga messa a segno il mese scorso dai carabinieri della Compagnia di Saronno, guidati dal capitano Pietro Laghezza e chiamati a rispondere, a vario titolo, dello smercio di sostanze stupefacenti. Arresti che avevano fatto scalpore, perchè si tratta di persone molto conosciute nella zona e soprattutto a Saronno ma non solo, visto che uno di loro è anche un volto noto dei social network ed in particolare su Instagram, dove ha il nickname di Oscaritossway, il 36enne Oscar Scali, ed è un “influencer” legato al mondo della musica e della moda.

Dunque, i tre – tramite i loro avvocati – si erano appellati al tribunale del riesame per ottenere di tornare a casa ma i giudici hanno rigettato tale richiesta. Opportunità concessa invece ad un 21enne anch’egli arrestato nell’ambito delle stesse indagini, e che è andato ai domiciliari.

(foto: l’influencer Oscar Scali)

20082020