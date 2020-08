Arresto per droga a Solaro, i carabinieri sequestrano un etto di stupefacenti

SOLARO – I carabinieri della locale stazione, impegnati nel servizio di perlustrazione del territorio, hanno arrestato nella giornata di mercoledì un cittadino di origini marocchine classe 1983 con un etto circa di stupefacenti tra hashish ed eroina. L’operazione è cominciata in corso Berlinguer, quando i militari hanno intercettato quattro sospetti che, una volta notata l’auto di pattuglia, si sono dati alla fuga nei campi a lato della strada. Durante il tentativo di far perdere le proprie tracce, uno dei quattro si è liberato di quattro sacchetti in cellophane e di un bilancino di precisione. Lo stesso uomo veniva identificato circa trenta minuti dopo nella zona di via Carlo Porta. Riconosciuto dai militari per costituzione fisica e abbigliamento è stato fermato e trasferito alla casa circondariale di Monza con convalida dell’arresto il giorno successivo. Nelle confezioni sono stati rinvenuti 58 grammi di hashish e 42 di eroina. Solo pochi giorni prima i militari erano intervenuti anche nei campi di via Per Limbiate ed avevano sorpreso un uomo di nazionalità colombiana residente a Biassono con 13 grammi di cocaina. E’ stato denunciato alla Procura per detenzione ai fini di spaccio.

