Auto contro bici, steso rider di Deliveroo

CARONNO PERTUSELLA / GARBAGNATE MILANESE – Rider di Deliveroo investito al confine fra Caronno Pertusella e Garbagnate Milanese, nei pressi della rotonda di corso della Vittoria al confine fra i due paesi, e di qualche metro in territorio garbagnatese dove la strada prende il nome di Principessa Malfalda. L’incidente si è verificato oggi, venerdì, in un orario in cui il traffico era relativamente intenso, alle 19.25. Il fattorino, un ragazzo di 28 anni, è caduto a terra: è stato soccorso dall’equipaggio di una ambulanza della Misericordia Arese, sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho.

Il giovane ha riportato varie contusioni ma non è apparso in pericolo di vita; i militari dell’Arma si sono occupati di deviare il traffico per consentire che i soccorsi avvenissero con la massima sicurezza e poi di compiere tutti i rilievi del sinistro, al fine di ricostruire l’esatta dinamica e chiarire le eventuali responsabilità.

(foto: la scena del sinistro avvenuto al confine fra Caronno Pertusella e Garbagnate Milanese)

21082020