Bosco della droga, spuntano 16 proiettili

CERIANO LAGHETTO – Ancora ritrovamenti nell’ex Bosco della droga, l’area verde a margine della linea ferroviaria Saronno-Seregno fra la periferia sud saronnese e Ceriano Laghetto: nel corso della bonifica, il metal detector ha nelle scorse ore consentito di trovare sotto terra un involucro dove c’erano 16 proiettili.

E’ il vicesindaco ed assessore comunale alla Sicurezza cerianese, Dante Cattaneo, a fare il punto: “Come in guerra si avanza metro per metro da trincea a trincea, così man mano che si bonifica e si ripulisce, si restituisce un bosco alla cittadinanza cerianese e non solo! Con gli ultimi ritrovamenti ovvero 16 proiettili con caricatore, alcuni a salve altri per 38 special, siamo giunti a: 33 armi da taglio, 8 armi da fuoco, 64 proiettili, 48 cellulari e 18 bilancini. Noi, nel nostro piccolo, alla sera possiamo tornare a casa e dire ai nostri figli: “È dura, ma ci stiamo provando a farvi crescere in un mondo migliore”. Allontanti gli spacciatori che lo frequentavano, il bosco è da alcuni mesi in fase di bonifica.

(foto: i proiettili rinvenuto da un volontario nel corso della bonifica del bosco)

21082020