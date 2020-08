SARONNO – Adesso è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia in vista del debutto ufficiale del Fbc Saronno nella stagione 2020-2021, con la Coppa Lombardia. Nelle scorse ore il comitato calcistico regionale ha infatto reso noti date o composizione dei gironi per la competizione che affiancherà il campionato di Prima categoria.

I biancocelesti del presidente Simone Sartori sono stati inseriti nel girone 5, con Barbaiana, Lainatese e la novità rappresentata dalla neonata ed ambiziosa Pro Azzurra Mozzate. Già pronto il calendario: debutto dei saronnesi domenica 13 settembre alle 15.30 a Lainate contro il Barbaiana; lo stesso giorno ed alla stessa ora si gioca anche Lainate-Pro Azzurra Mozzate. Seconda giornata domenica 20 settembre con inizio sempre alle 15.30, con Fbc Saronno-Lainatese e Pro Azzurra Mozzate-Barbaiana; mentre giovedì 1 ottobre si disputano alle 20.30 Fbc Saronno-Pro Azzurra Mozzate e Lainatese-Barbaiana. Una occasione, per i saronnesi, per smaltire la delusione per il mancato ripescaggio in Promozione, che veniva dato quasi per scontato.

21082020