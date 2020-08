SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Fbc Saronno in merito al primo raduno della stagione.

“Oggi finalmente dopo un periodo difficile si rialza il sipario sulla nuova stagione sportiva della nostra società, da oggi alle 18 la prima squadra è tornata in campo per la preparazione atletica che ci porterà fino a metà settembre all’esordio in Coppa.

Prima seduta di allenamento oggi, poi doppie sedute nel weekend, tutte rigorosamente a porte chiuse come prevede la normativa.

Già molte le amichevoli in programma, incontreremo il Varese il 27 agosto alle 18.30, e la Vogherese il 30 agosto alle 17 entrambe allo stadio Colombo Gianetti a porte chiuse. Seguirá poi l’incontro amichevole con il Lomazzo il 3 settembre.

“Crediamo molto nei ragazzi e nello staff che abbiamo selezionato per affrontare la stagione, la scelta,una chiara e decisa, è stata quella di affrontare il campionato e la coppa nel migliore dei modi possibili, siamo fermamente convinti del valore dei nostri ragazzi, e puntiamo a fare il meglio.”