LAZZATE – Lavoro straordinario. negli ultimi giorni, per i vigili del fuoco del comando di Lazzate: gli ultimi interventi effettuati fanno riferimento a 2 bonifiche per la presenza di insetti molesti, la cui vicinanza con luoghi frequentati dalle persone li rendeva particolarmente pericolosi. I pompieri hanno quindi provveduto alla disinfestazione, Non è finita qui, i vigili del fuoco si sono anche occupati dello spegnimento di una bombola del gas gpl che aveva preso fuoco, di spegnere un incendio in uno scantinato di un’abitazione privata, dell’apertura di una porta che era rimasta bloccata e di soccorrere un animale ferito.

Insomma, una attività decisamente intensa ma anche variegata, che ha richiesto ai pompieri di “mettere in campo” tutte le loro variegate specializzazioni, in contesti molti differenti gli uni dagli altri.

(foto: mezzi schierati al comando dei vigili del fuoco di Lazzate. Al comando c’è sempre una squadra pronta ad intervenire in caso di bisogno)

21082020