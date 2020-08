SARONNO / TRADATE / GROANE – Dalla mattinata di domani, sabato 22 agosto, si prevede aumento dell’instabilità sui rilievi alpini e prealpini, favorito da un flusso

via via più umido occidentale, associato al transito sull’Europa nordoccidentale di una ampia area depressionaria. Dalla tarda

mattinata precipitazioni a carattere temporalesco a partire dalla Valchiavenna, in spostamento all’arco alpino e prealpino centro

orientale nel corso del pomeriggio, dove insisteranno fino alle prime ore serali, quindi in attenuazione ed esaurimento. In generale

si prevede una media probabilità di temporali forti.

Per domenica 23 agosto, aumento dell’instabilità, con possibile interessamento anche della pianura, che verrà rivalutata nella mattina

di domani dal Centro funzionale Lombardia.

21082020