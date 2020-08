SARONNO – Macabro ritrovamento l’altro giorno in un appartamento condominiale non distante dalla stazione ferroviaria centrale dove in mattinata a molti passanti e residenti non è sfuggito l’andirivieni dei mezzi di soccorso. Erano stati proprio alcuni abitanti nel condominio a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, non vedendo la pensionata (che abitava sola) ormai da qualche tempo: purtroppo è stata trovata morta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno ed un ambulanza: la porta dell’alloggio, d’altra parte, era ben chiusa e trovandosi ad uno dei piani alti dello stabile, era impossibile raggiungere una finestra oppure il terrazzo mentre al campanello ed al telefono non rispondeva nessuno. E’ stato per questo chiesto anche l’ausilio del vigili del fuoco: alla fine i soccorritori sono entrati ed hanno rinvenuto il corpo senza vita della saronnese, una ultrasettantenne, che si sarebbe spenta per causa naturali (nessun elemento ha fatto pensare a qualcosa di diverso), circa una settimana fa.

(foto archivio)

21082020