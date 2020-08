Obiettivo Saronno: ecco tutti i candidati

SARONNO – “Obiettivo Saronno è una lista civica, indipendente dai partiti esistenti a livello nazionale, che si propone come l’alternativa alle amministrazioni che si sono susseguite negli ultimi venti anni, responsabili dell’immobilismo della città e della privazione di una progettualità di sviluppo e rilancio per il futuro.

Desideriamo mettere a disposizione le nostre competenze professionali, la nostra passione, il nostro senso civico, la nostra visione di futuro per i giovani, che ci guardano e cercano conferme, e per i meno giovani, che desiderano una città che risponda concretamente ai loro bisogni.

Non abbiamo obiettivi personali da salvaguardare stando dentro alla amministrazione Comunale. Il nostro unico Obiettivo è una Saronno vivace, attrattiva, bella, luogo di cultura e di svago e terra le cui solide radici imprenditoriali e commerciali meritano di essere rivitalizzate.

Crediamo che i tempi per la svolta nella gestione della città siano maturi. Obiettivo Saronno è pronta al confronto elettorale con i “soliti protagonisti” della vita politica in città e si propone come l’alternativa che i cittadini saronnesi meritano di avere”.