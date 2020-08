SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa riguardante l’adesione al bando nidi gratis di regione Lombardia e all’assunzione di nuove educatrici.

“Anche quest’anno il Comune di Saronno, con delibera di Giunta n.131 del 18 agosto 2020, aderisce alla Misura Nidi Gratis – Bonus per l’annualità 2020/2021. Questa misura di Regione Lombardia sostiene le famiglie facilitando l’accesso ai servizi per la prima infanzia ed è destinata ai nuclei familiari (coppie o monogenitori, compresi genitori adottivi e affidatari) che pagano una retta mensile superiore a €272,72, hanno figli di età compresa tra 0-3 anni iscritti a nidi o micro-nidi pubbliche e/o private dei Comuni aderenti alla Misura e possiedo un ISEE inferiore o uguale a 20 mila euro.

Rispetto agli scorsi anni sono previste procedure differenti per la ricezione del bonus stabilite non dal Comune, ma dalla Regione.

Sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it è possibile consultare tutta la documentazione necessaria.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Assunta Miglino: “Il Comune si sta adoperando per garantire la riapertura delle scuole dell’infanzia prevista il 7 settembre. A tal fine si sta procedendo con l’assunzione di dieci educatori da inserire a tempo determinato nell’organico dell’Istituzione Comunale, così da riuscire a fronteggiare e garantire al meglio il pieno rispetto delle misure anti-Covid nelle aule delle scuole dell’infanzia comunali.””

(foto da archivio)

21082020