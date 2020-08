Telefonino perso in corso Italia a Saronno e… ritrovato grazie a Facebook

SARONNO – Telefonino perso in centro e ritrovato nel giro di poco, grazie a Facebook. Il telefono è stato trovato ieri pomeriggio su una panchina a metà di corso Italia, evidentemente il legittimo proprietario l’aveva dimenticato lì, magari dopo una sosta per una chiamata o per leggere un messaggio, Per sua fortuna lo smartphone è stato trovato da una cittadina che si è subito data da fare per ritrovare il proprietario. E lo ha fatto pubblicandone la foto su Facebook, il più popolare dei social network, e mettendosi a disposizione per essere contattata da chi, ovviamente, avesse avuto modo di dimostrare che il telefono fosse proprio suo.

Operazione andata a buon fine, nel giro di poco il diretto interessato ha visto il messaggio su Facebook, si è fatto avanti ed ha riavuto il telefonino, con tante grazie a chi glielo aveva ritrovato.

(foto: una veduta del centralissimo corso Italia di Saronno)

