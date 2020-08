SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – O molto vicine o molto lontane, le trasferte per la Pallavolo Saronno e Rossella Caronno Pertusella, impegnate nella serie B di volley maschile. La federazione ha appena reso nota la composizione dei gironi, per saronnesi e caronnesi ben 4 trasferte in Sardegna.

Nel raggruppamento, infatti, ci sono Cus Cagliari, Sarroch Cagliari, Olimpia Sant’Antioco e Silvio Pellico 3P di Sassari, oltre a Il Viaggiator Goloso Milano, La Perla Edil Bresso, Pallavolo Gonzaga Milano, Yaka Malnate, Volley 2001 Garlasco, e infine i quotati Diavoli rosa Brugherio.

“Le trasferte sono tutte in zona, tranne 4 squadre in Sardegna. Sarà un campionato molto interessante, speriamo ora di avere la possibilità di cominciarlo!” rimarcano i dirigenti caronnesi pensando agli sviluppi dell’emergenza coronavirus, che rendono il prossimo futuro delle sport ancora incerto.

(foto archivio: azione di gioco della Rossella Caronno contro la Pallavolo Saronno; è uno dei classici derby della serie B del campionato nazionale italiano di volley)

21082020