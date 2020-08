CARONNO PERTUSELLA – Importanti riconferme arrivano dalla prima squadra della Caronnese. Il direttore sportivo Raffaele Ferrara ha infatti ufficializzato in rosa due tasselli di grande

potenzialità per mister Roberto Gatti che già vestivano la scorsa stagione la maglia rossoblù: si tratta di Tommaso Putzolu e Salah Mohamed Mzoughi.

Tommaso Putzolu, classe 1999, ricoprirà l’area di centrocampo come ha sempre fatto nella scorsa stagione sportiva: di scuola Inter, Putzolu, prima di arrivare giusto un anno fa alla Caronnese, ha militato nella Cremonese e nell’Inveruno. “Sono molto orgoglioso e onorato di poter far parte del progetto Caronnese anche per la prossima stagione con l’obiettivo di confermarci sempre più protagonisti di questo campionato e di puntare in alto”, ha affermato Putzolu.

Salah Mohamed Mzoughi, difensore nato nel 2000, è arrivato a gennaio 2020 alla Caronnese dopo aver indossato le casacche di Varese e Giana ma a causa dell’emergenza covid non ha potuto ancora mettersi in evidenza. “Sono felicissimo di essere ancora qui perché già dall’anno scorso mi sono trovato benissimo e avevo voglia di continuare con i miei compagni e con questo staff”, ha dichiarato Mzoughi, “voglio fare il meglio possibile per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi della nuova stagione”.

Fabrizio Volontè

22082020