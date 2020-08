Con Saronno: ecco tutti i candidati

SARONNO – “Come cittadini abbiamo scelto di schierarci “Con Saronno”, la città che viviamo e amiamo. Nel momento particolare che stiamo vivendo, l’unica scelta possibile è stare con la nostra città e i suoi cittadini: lo stile è “essere con”.

E proprio la volontà di essere con la nostra città è ciò che abbiamo visto permeare Pierluigi Gilli. Il destino lo ha fatto nascere proprio nel giorno della festa patronale della città: parlandogli traspare come porti Saronno nel cuore e desideri sempre il meglio per lei e per ogni saronnese.

Pierluigi Gilli ha dato prova di saper unire questo innato amore per Saronno ad una competenza amministrativa senza pari che, siamo certi, potrà fare la differenza nel ricreare le basi per dirigere la città di Saronno verso il futuro che la attende e attende ciascuno di noi.

Abbiamo scelto di affiancare Gilli con la forma di una lista civica, scevra da partiti ma dialogante, fatta da persone che decidono di spendersi per il bene di Saronno mettendo a servizio sè stessi. Gilli è stato un motivatore e un allenatore, ma capace di ampio confronto che è scaturito nella stesura del programma amministrativo che proponiamo alla città”

Candidato sindaco :

Pierluigi Gilli in coalizione con:

Italia Viva, Azione!, +Europa Candidato candidati Francesco Banfi 1981 Marco Benedetti 1974 Graziana Casetto 1956 Lisalberta Castaldi 1982 Cesare Cenedese 1951 Massimo Colombo 1954 Erik Congiusti 1996 Giuseppe D'Elia 1969 Sergio Giacometti 1941 Maria Cristina Gianquinto 1971 Marta Gilli 1988 Luigi Fabio Leto 1975 Angelo Leva 1961 Camilla Marsili Libelli 1999 Giorgio Fabrizio Monti 2000 Gabriele Musarò 1976 Carla Negrini 1949 Davide Nevoso 1985 Giorgia Renoldi 1999 Giuseppe Santoro 1947 Fabio Sardella 1999 Maristella Temporiti 1961 Roberto Vanzulli 1946 Chiara Volontè 1958