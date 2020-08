MILANO – Oggi +185 nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia: il dato è stato diffuso dalla Regione. Sono stati effettuati 12.957 tamponi, un numero elevato. In tutto 20 quelli che risultano “debolmente positivi” e 2 quelli che sono stati scoperti a seguito di test sierologico.

Restando ai dati odierni in ambito regionale, +103 risultano i dimessi mentre calano i ricoverati, -3 in terapia intensiva (dove restano in 14) e -1 fra quelli in reparti ospedalieri non di terapia intensiva (sono 148). E, notizia sicuramente molto buona, oggi in Lombardia non si sono registrati decessi, che restano a quota 16.852 dall’inizio della pandemia.

