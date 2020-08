CERIANO LAGHETTO – “I giovani di Ceriano Laghetto battono i leoni da tastiera 3-0”: così il sindaco cerianese Roberto Crippa ed il suo vice Dante Cattaneo. Questo il perchè: “Quando qualcosa non va, c’è la brutta abitudine spesso di puntare il dito contro i giovani. Allora ho fatto un giro al Giardinone, il principale parco pubblico cerianese; ho chiesto ad alcuni ragazzi presenti se volessero dedicare qualche ora di volontariato alla cura del proprio paese – riferisce Cattaneo – Ebbene, ieri, sotto un caldo torrido, si son presentati in una decina e si sono uniti a sindaco, volontari gst e operai comunali per dare una bella pulita al polmoncino verde del nostro centro paese”.

Prosegue Cattaneo: “Grazie, ragazzi! Ancora una volta avete dimostrato che l’esempio dei fatti concreti vale più di mille parole dei soliti chiacchieroni!”

(foto di gruppo per i partecipanti alle opere di pulizia, con il sindaco Roberto Crippa e il vicesindaco Dante Cattaneo)

22082020