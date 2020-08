CARONNO PERTUSELLA / SARONNO – La prossima settimana sportiva in zona sarà nel segno della Softball Summer challenge: sui diamanti lombardi di Bollate, Caronno, Legnano e Saronno si terrà infatti, dal 24 al 27 agosto, un torneo di softball internazionale che vede affrontarsi le nazionali giovanili italiane (U15 e U18), ceche (U15 e U18), e le squadre locali pari età di Bollate, New Bollate, Caronno, Saronno e Legnano.

Molteplici le occasioni che questo torneo offre.

Per le atlete e i tecnici l’occasione di allenarsi e ritrovarsi, occasioni mancate o ridotte in questo anno di distanziamento sociale coatto. In aggiunta, la possibilità di vedere e affrontare le pari livello della Repubblica Ceca, ma anche le squadre lombarde che da sempre la fanno da padrone in tutti i campionati giovanili.

Per gli arbitri, l’occasione di sfruttare un calendario ricco di partite per arbitrare, assieme a colleghi conosciuti o mai visti prima, ed allenarsi per migliorare. I convocati sono stati scelti tra gli arbitri che erano già nella lista dei partecipanti ai corsi di formazione Cna previsti (ma saltati causa Covid), e altri che hanno avuto poche occasioni di scendere in campo quest’anno. Occasione anche per il Cna, nella figura dell’istruttore nazionale Stefano Russi, che potrà visionare la squadra arbitrale, nell’ottica del programma di formazione degli ufficiali di gara. L’elevato numero di partite permetterà infatti di apprendere dal proprio arbitraggio, osservare quello dei colleghi, e correggere subito eventuali sbavature nella partita seguente.

Dopo la breve sosta di agosto, questo torneo di allenamento porterà le giovani atlete e gli arbitri alle fasi finali dei rispettivi campionati.



(foto archivio: una selezione U18 dell’Italia)

