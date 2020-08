Lutto per la Croce rossa Alte Groane: “Addio Francesca”

CERIANO LAGHETTO / COGLIATE / MISINTO – Lutto per la Croce rossa Alte Groane per la scomparsa di una giovane volontaria. Dalla Cri l’hanno voluta ricordare con un post su Facebook.

Nella giornata di ieri è venuta a mancare improvvisamente la nostra Volontaria Francesca Familiari. Siamo molto vicini alla famiglia di Francesca per la prematura scomparsa. A lei il nostro grazie più profondo per gli anni di altruismo vissuti assieme. Ciao Francy

Le esequie si terranno oggi 22 agosto alle 15.30 alla chiesa parrocchiale di San Vittore di Ceriano Laghetto; dove la comunità locale andrà a darle l’ultimo saluto. La notizia della sua scomparsa si è ben presto diffusa nei paesi della zona, suscitando grande cordoglio.

(foto: alcune immagini della volontari Cri Ale Groane, Francesca Familiari. La sua scomparsa ha creato grande cordoglio in tutta la zona, dove era conosciuta per la sua attività in ambito sociale con la Cri, sezione delle Alte Groane)

