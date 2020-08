SARONNO / GROANE / TRADATE – “Una ampia area depressionaria in transito sul nord Europa favorisce un flusso diffluente a curvatura ciclonica via via più umido e instabile sul nord Italia, con ingresso di aria più fresca in quota che accentuerà le condizioni instabili specialmente nella seconda

parte della giornata di domani 23 agosto con precipitazioni diffuse nel corso della giornata e persistenti anche nella notte di lunedì 24 agosto”. Lo fa sapere Regione Lombardia, che ha emesso una allerta meteo.

Per la giornata odierna, sabato 22 agosto, si confermano le previsioni emesse ieri. Per la giornata di domani, domenica 23 agosto le precipitazioni saranno a carattere di rovescio e temporale diffuse sulla Lombardia,

con probabilità di temporali da media ad alta. Le precipitazioni inizieranno nel corso della mattinata a insistere sulla fascia occidentale della regione, tra la fascia alpina, prealpina e di alta pianura, quindi tra tarda mattinata e pomeriggio si estenderanno anche alla parte orientale e Appennino,

innescando fenomeni intensi più probabili sulla fascia di pianura centro orientale e prealpi orientali.

In serata le precipitazioni, sempre a carattere temporalesco, insisteranno con maggior probabilità sulla fascia prealpina e pedemontana centro-occidentale e con molta probabilità proseguiranno anche nelle ore notturne di lunedì 24 agosto.

Associate ai possibili nuclei temporaleschi più intensi, saranno possibili raffiche di vento fino a 60 chilometri orari, in particolare nel

pomeriggio sulla pianura orientale.

Vista l’incertezza delle previsioni sulla localizzazione e intensità dei fenomeni temporaleschi previsti, sarà cura del Centro funzionale Lombardia emettere domani mattina 23 agosto un’aggiornamento dell’allerta in corso.

22082020