SARONNO – E’ un episodio di qualche giorno fa, quello su cui stanno cercando di fare chiarezza i carabinieri. , quando nei pressi della stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna, i militari hanno trovato un quarantenne piuttosto malconcio. E’ arrivata anche l’ambulanza ed è stato trasportato in ospedale per essere medicato, di lesioni comunque non gravi; solo alcune escoriazioni per le quali è stato subito dimesso.

Ai militari dell’Arma ha riferito di essere stato avvicinato da uno sconosciuto e di essere stato malmenato, e derubato del telefonino. Ma la zona è piena di telecamere, quelle collegate col sistema cittadino di videosorveglianza: i tutori dell’ordine le hanno visionate ma non hanno notato niente di strano, solo lui che camminava vicino allo scalo di Ferrovienord. A quell’ora la stazione era chiusa ed in giro non c’era nessuno e dunque non sono stati trovati eventuali testimoni.

(foto: carabinieri nell’area della stazione ferroviaria centrale)

22082020