UBOLDO – Referendum per la riduzione del numero dei parlamentari: si tiene a settembre, se ne parla pochino a livello nazionale e praticamente niente in ambito locale, dove sinora non vi è stata alcuna presa di posizione da parte delle forze politiche della zona. A “scuotere l’ambiente” ci prova con un post l’ex sindaco di Uboldo, Lorenzo Guzzetti, osservatore della vicende locali ed italiane. E lo fa con la consueta schiettezza, senza dimenticare la sua vena polemica ed un pizzico di “pepe”, com’è sua consuetudine.

“In molti mi scrivete “ma non dici niente sul referendum?” – esordisce Guzzetti – Dato che non ho alcuna fiducia nei confronti del prossimo sarò breve, veloce e conciso. Inizio campagna elettorale: chi vota sì al referendum sul taglio dei parlamentari sbaglia. Votate no. Occhio che non c’è il quorum quindi bisogna andare a votare. Fine campagna elettorale”.



(foto: Lorenzo Guzzetti, già sindaco di Uboldo. Ha fatto sapere come la pensa sulla vicenda del referendum di settembre)

22082020