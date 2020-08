Saronno al centro: ecco tutti i candidati

SARONNO – Saronno al Centro, la lista civica che sostiene la candidatura dell’attuale Sindaco Alessandro Fagioli con Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. La civica fondata da Enzo Volontè e Paolo Strano ha stretto un accordo con il Popolo della Famiglia che è presente con un paio di candidati tra i 24 membri che si presentano come candidati consiglieri comunali.

Capolista confermato Paolo Strano, attuale presidente della civica di cui è stato fondatore con Enzo Volontè. Segue, collega in Giunta con delega ai Lavori pubblici Dario Lonardoni. Per Popolo della Famiglia scendono in campo Diego Riva e la giovane mamma Silvia Mazzola. Non mancano le conferme come Giulio Lenzi, Giovanna Bosoni, Maria Grazia Gasparini e Germana Ferraro. Completano la lista, che conta 24 candidati: Niccolò Bellini, Daniele Beninca, Sandra Margaretta Anna Bonanni, Roberta Bottero, Giordano Capelletti, Andrea Cavenaghi, Maria Desio, Antonella Maria Ferrario, Roberto Forini, Daniele Galimberti, Paolo Gamba, Marco Enrico Giudici, Giulio Lenzi, Marianna Musiano, Jessica Rita Piccolillo, Andrea Re e Giuseppe Sgrò.