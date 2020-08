Airoldi sindaco: ecco tutti i candidati

SARONNO – “Ripartiamo insieme”, lo slogan scelto da Augusto Airoldi per la sua campagna, rappresenta bene lo spirito che anima le persone che fanno parte della lista civica Airoldi sindaco, che oggi abbiamo il piacere di presentare alla città.

Abbiamo esperienze personali diverse, ma ci accomuna il desiderio di metterci al servizio dei nostri concittadini e della nostra città che viviamo come una comunità.

Pensiamo che il dialogo, il confronto e la collaborazione con cittadini, associazioni e realtà imprenditoriali e commerciali, siano il presupposto per migliorare Saronno e farla ripartire, valorizzandone i suoi tanti punti di forza.

È, per tale ragione, una lista composta da personalità rappresentative ad ampio spettro della società civile: professionisti, manager, dipendenti, pensionati, giovani, universitari, esponenti del mondo del volontariato, dell’imprenditoria, del commercio. Sia persone già note al pubblico per l’impegno civico, sociale o nel volontariato e nella cultura, sia persone che per la prima volta si affacciano sulla scena pubblica. Tutti uniti nel condividere la visione di Augusto Airoldi di una Saronno attrattiva, sostenibile, amica, dinamica, sconfinata e attrezzata … in una parola una Saronno migliore di quella di oggi, da lasciare ai nostri figli e nipoti.

Candidato sindaco

Augusto Airoldi in coalizione con

Pd

[email protected] Candidato anno di nascita Mattia Cattaneo 1972 Laura Succi 1948 Edoardo Bruno Giuseppe Mazzucchelli 1973 Miriam Fresc 1994 Andrea Picozzi 1968 Savina Pogliani 1960 Domenico D'Amato detto Mimmo 1953 Marina Virgili 1965 Riccardo Giannoni 1998 Angelo Tettamanzi 1943 Antonio Barba 1948 Stefano Barcellini 1962 Emilio Cristian Basilico 1982 Luigi Biffi detto Gigi 1948 Noemi Brusciani 1970 Roberta Castiglioni 1968 Mauro Ceriani 1974 Gianluigi De Dionigi 1984 Benedetta Franchi 1974 Lorenzo Magnoni 1999 Fabio Martini 1971 Marisa Piuri 1962 Andrea Preti 1963 Roberto Ruspi 1972