SARONNO – Chiuso il cantiere di via Primo Maggio per la pulizia del ponte della Vittoria si è aperto quello di via Don Monza per un intervento decisamente più strutturale ma sempre su un ponte. In sostanza fino al 29 agosto saranno al lavoro gli operai, della Saronno Servizi, per interrare le condutture dell’acqua che permetteranno di guadagnare spazio per il passaggio delle auto e soprattutto dei pedoni. Così per dieci giorni via Don Monza (tratto compreso tra via Carducci e via Doberdò) sarà area di cantiere interdetta alla circolazione veicolare e pedonale. Sarà posizionata della segnaletica stradale relativa alle chiusure e deviazioni, in particolare lungo via Bainsizza, via Filippo Reina, via Doberdò all’intersezione tra via Marconi e via Don Monza e intersezione via Carducci/Don Monza/Dante Alighieri. Il transito dei servizi di trasporto urbano è deviato sull’asse via Marconi/via Piave con segnalazione del nuovo itinerario e delle fermate provvisorie.