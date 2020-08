TURATE – Depositate le liste all’ufficio elettorale, i gruppi politici scaldano i motori in vista delle elezioni di domenica 20 e lunedì 21 settembre a Turate: sono tre i candidati per la poltrona di sindaco. C’è il sindaco uscente, Alberto Oleari che si presenta con la lista civica Tu come Turate mentre il centrosinistra ha schierato Leonardo Calzeroni con la lista Democratici per Turate; nel gruppo anche pure alcuni esponenti provenienti da Tu come Turate, ovvero l’ex assessore alla Cultura, Barbara Mariga, ed il consigliere comunale Giancarlo Carnelli.

Terza lista al via della campagna elettorale è Turate viva, di centrodestra, con candidato sindaco Renzo Carnelli. Si tratta di una coalizione della quale fanno parte esponenti di Forza Italia, Fratelli d’Italia e della Lega. In zona, oltre che a Turate si vota a Origgio ed a Saronno.

(foto archivio: il palazzo municipale di Turate, fra meno di un mese di conoscerà il nome del sindaco per il prossimo mandato)

23082020