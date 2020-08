Fratelli d’Italia: ecco tutti i candidati

SARONNO – Fratelli d’Italia Saronno è la sezione locale del partito nazionale che vede Giorgia Meloni come sua leader. La sezione cittadina è rappresentata nella giunta uscente dall’ assessore ai Servizi sociali Gian Angelo Tosi e dall’assessore all’Ambiente e Sport Gianpietro Guaglianone. “Una destra – spiegano gli attivisti saronnesi – fortemente sociale con l’aspirazione che nessuno resti indietro e radicata nel territorio inteso come tradizioni locali e tutela dell’ambiente e riscoperta de valore degli spazio di prossimità. Destra che vede nello sport un’importante occasione di crescita personale e collettiva per la nostra comunità di popolo e destino”. La presenza in città si è rinforzata con l’ingresso di un gruppo di nuovi attivisti (ex Doma nunch) con cui la collaborazione era in corso fin dall’alleanza dell’ultima tornata elettorale.



Candidato sindaco

Alessandro Fagioli in coalizione con

Lega

Forza Italia

Saronno al centro Candidato anno di nascita Gianangelo Tosi 1958 Gianpietro Guaglianone detto Gp 1980 Flavio Armanini 1976 Paolo Brunetti 1965 Luca Carioli 1966 Federica Carlomagno 1989 Marina Ceriani 1964 Antonino Colletti 1965 Ernesto Credendino 1968 Fara Cufino 1956 Giuseppina D'Arasmo 1964 Carmela Federico detta Carmen 1972 Nicola Guadalupi 1975 Demis Guidi 1973 Giacomo Paltenghi 2000 Marco Pasian 1976 Elvezio Piolanti 1949 Simona Raccio 1970 Maurizio Santurri 1959 Clelia Savarese 1990 Federica Secco 1997 Giacomo Stoccato 1984 Luca Tognetti 1966