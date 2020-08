SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Giulia Mazzoldi (PD).

“Piccola impresa e commercio: urgente una spinta per la ripresa.

Il decreto “Agosto”, licenziato nei giorni scorsi dal Governo, prevede lo stralcio della II rata IMU 2020 per gli immobili adibiti ad attività turistiche – alberghi, b&b – e l’abolizione della Tosap – tassa occupazione suolo pubblico – per ristoranti e bar fino a fine anno. Inoltre per tutto 2020 la posa di dehor, pedane esterne non sarà soggetta ad autorizzazioni specifiche.

La nuova Amministrazione dovrà prendere spunto da questi interventi e operarsi per il rilancio di Saronno per esempio attraverso la collaborazione con Ascom, il cui Presidente Busnelli ha fatto un assist a tutti i candidati, con proposte concrete e valide.

Irrinunciabile anche l’opportunità offerta dai bandi europei: lo scorso Luglio come PD abbiamo incontrato Carmine Pacente, responsabile politiche e programmazione europea del comune di Milano, tanti i consigli ad esempio sfruttare le competenze di Anci, che supporta le Amministrazioni locali nella realizzazione dei progetti per ottenere i fondi Europei.

Insomma ci sarà da lavorare ma è necessario e urgente per fare in modo che il divario con le altre grandi città del territorio, per non dire Milano, non diventi incolmabile. Sarà necessario anche tanto impegno. Ma l’impegno e il lavoro non mi spaventano e come PD e con Augusto Airoldi sindaco l’impegno e il lavoro e ci serviranno per costruire il futuro di Saronno!”

(In foto: Giulia Mazzoldi)

