SARONNO – Che lavori sono in corso nel torrente Lura? Vengono rispettate le regole? Il personale rispetta le norme di sicurezza? Sono alcune delle domande che si fanno i residenti di via Reina che scrivono anche una lettera aperta al sindaco Alessandro Fagioli nella speranza di avere delucidazioni sulle opere in corso da qualche settimana.

“Presenti degli attrezzi (badili e carriola) nel Lura… chi ha autorizzato i lavori? Chi è il personale che spesso accede all’alveo del torrente?

Interrogazioni inviate al sindaco rimaste inevase, cittadini che hanno segnalato nel 2017 la presenza di una voragine sotto il muro di argine a distanza di tre anni sono ancora in attesa che la riva del torrente adiacente al condominio di via Filippo Reina 67 sia messa in sicurezza. Tante domande, nessuna risposta dall’amministrazione comunale. L’unica risposta giunta è stata durante il consiglio comunale del 9 luglio 2020: entro agosto la protezione civile farà i lavori.

A partire dai primi giorni di agosto (5 agosto) ed in maniera ripetuta nei pomeriggi assolati una persona ed alcune volte due persone, non identificate, hanno rimosso sassi, terra solo con la forza delle braccia. Ad oggi parte della sponda opposta risulta completamente erosa dal lavorio di queste persone: speriamo che non sussistano rischi per la tenuta dell’argine!

I condomini di Via Filippo Reina 67, chiedono all’amministrazione comunale: se queste attività sono collegate a quanto dichiarato nell’ultimo consiglio comunale del 9 luglio 2020 in merito alla messa in sicurezza del vicino torrente Lura e quando verranno eseguiti i lavori di posizionamento delle gabbie di roccia promessi nel 2017?”