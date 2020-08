SARONNO – Due vittorie casalinghe per l’Inox Team Saronno sull’MKF Bollate e cambio al vertice del girone A della Serie A1 di softball. La squadra di Giovanna Palermi vince entrambe le sfide grazie a un attacco attendo e ottime prestazioni in pedana di Alice Nicolini e Veronica Comar. A parte il primo match, dominato anche grazie ai numerosi errori della difesa bollatese, l’equilibrio è la caratteristica del confronto che, in gara 2, si chiude solamente dopo due inning supplementari, dopo una bellissima sfida tra lanciatori che Laura Bigatton sostiene in solitudine contro la coppia nerazzurra.

Nell’altro doppio confronto della domenica, valido per la prima giornata del terzo round del girone B, pareggio tra Sestese e Collecchio.

Risultati domenica 22 agosto GIRONE A, completamento seconda giornata di andata

Inox Team Saronno – MKF Bollate 7-0 (5° inn); 5-4 (9° inn)

Classifica Girone A Inox Team Saronno (10-2, .833); MKF Bollate (9-3, .750); RheaVendors Caronno (7-5, .583); Bussolengo; Metalco Thunders (2-10, .167).

