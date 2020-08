SARONNO – Attraverso un semplice link sarà possibile, a partire da oggi, compilare una breve indagine online relativa alla qualità dei servizi educativi e alle connesse preoccupazioni dei genitori. I risultati di questa indagine (anonima) saranno raccolti in forma aggregata e verranno presentati da Azione Saronno alla stampa e alla città a beneficio di tutti “e, in particolar modo, di chi si troverà a governare Saronno dopo le elezioni” aggiunge Silvio Barosso, referente saronnese di Azione. “È fondamentale individuare per tempo le priorità della propria azione politica e mettersi in ascolto attento delle persone, in modo da progettare soluzioni efficaci rispondenti ai bisogni reali” ha proseguito “Per noi la priorità assoluta è l’educazione, che, se gestita con attenzione e competenza, ha ricadute positive anche sulla salute e sulla sicurezza della nostra città, oltre che sullo sviluppo delle competenze e delle possibilità professionali dei nostri concittadini”.

Il questionario è rivolto in particolare ai genitori di bambini e ragazzi in età compresa tra 0 e 14 anni che usufruiscono di strutture e servizi forniti dal comune di Saronno. L’indagine è facilmente accessibile mediante questo link e la sua compilazione richiede meno di 10 minuti. “Ci siamo presentati ai saronnesi solo poche settimane fa e ci piacerebbe che questa prima iniziativa fosse in qualche modo il nostro biglietto da visita, capace di dimostrare il nostro desiderio di metterci al servizio dei cittadini, rendendo disponibili dati e informazioni che si riveleranno utili per chiunque si trovasse domani a governare Saronno; il nostro metodo di lavoro, che vorremmo sempre rivolto alla comprensione profonda dei contenuti; l’attenzione che intendiamo rivolgere a quelle che per noi sono le priorità per la nostra città”.

Barosso chiude precisando che “naturalmente l’indagine non rappresenta una soluzione di per sé, ma solo un importante punto di partenza. Altrettanto ovvio è che gli interventi educativi che rientrano nelle competenze del Comune non esauriscono da soli l’elenco di tutte le azioni di cui Saronno ha urgente bisogno. Come abbiamo detto fin dal primo momento, scuola (e servizi educativi), salute (e servizi alla persona) e sicurezza (e decoro urbano) sono i 3 capisaldi della nostra proposta politica ed è su questa base che abbiamo impostato il nostro sostegno e il nostro contributo alla candidatura e al programma di Pierluigi Gilli”

LINK DEL QUESTIONARIO