SARONNO – Week end di controlli per gli uomini del capitano Pietro Laghezza. I carabinieri della Compagnia di Saronno, sabato sera hanno eseguito una serie di controlli alla circolazione stradale per agevolare il traffico in ingresso nelle città del basso varesotto lungo le arterie principali e altri controlli nei Comuni per assicurare il rispetto delle prescrizioni ultime governative in tema di Covid-19. Sono stati controllati quattro esercizi pubblici aperti in orario serale tra Saronno, Origgio e Tradate.

Effettuati anche posti di controllo ed identificate circa 40 persone. Nel saronnese inoltre sono state controllate anche ville private, dove si sarebbero svolte feste organizzate, nessuna di esse ha presentato anomalie in materia di movida fuori controllo.

Insomma nell’ultimo weekend oltre ai consueti obiettivi del periodo estivo – rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale, contrasto ai reati – i militari dell’Arma varesina hanno proseguito nei controlli ai locali pubblici, in particolare alla verifica della normativa per il contenimento del contagio dal virus Covid – 19. I servizi hanno riguardato le arterie stradali interessate dal maggior traffico veicolare ed i luoghi di maggiore afflusso di persone (Centri commerciali, parcheggi, piazze principali, ecc…), dove i militari dell’Arma hanno proceduto a numerosi controlli di polizia.

(foto archivio: alcuni pattuglie della compagnia di Saronno in azione per le strade del comprensorio)