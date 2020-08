LIMBIATE / CESANO MADERNO – Stabili oggi sia Limbiate che Cesano Maderno, i due principali centri delle Groane. Ecco il quadro della situazione con il numero totale dei contagi nei due centri dall’inizio della pandemia:

Cesano Maderno 231

Limbiate 204

Ieri Limbiate aveva fatto segnare un +1; +0 a Saronno e Caronno Pertusella.

Aumentano anche oggi guariti e dimessi (+27) e non si registrano contagi a Lodi, Mantova e Sondrio.contagi, ma il numero dei tamponi effettuati è stato sensibilmente inferiore rispetto agli ultimi giorni. Oggi per il covid in Lombardia si è registrato un decesso. M eno tamponi degli ultimi giorni ma non meno nuovi casi positivi al covid oggi fra Varesotto, Comasco e Brianza, dove complessivamente si registra un +28, Tradate è stato registrato un +1.