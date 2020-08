MILANO – Meno tamponi degli ultimi giorni ma non meno nuovi casi positivi al covid oggi fra Varesotto, Comasco e Brianza, dove complessivamente si registra un +28, +10 in provincia di Como, +14 in Brianza e +4 in provincia di Varese.

I nuovi casi provincia per provincia:

Milano: 53, di cui 31 a Milano città;

Bergamo: 16;

Brescia: 6;

Como: 10;

Cremona: 2;

Lecco: 2;

Lodi: 0;

Mantova: 0;

Monza e Brianza: 14;

Pavia: 2;

Sondrio: 0;

Varese: 4.

"Solo" +110 nuovi contagi, ma il numero dei tamponi effettuati è stato sensibilmente inferiore rispetto agli ultimi giorni. Oggi per il covid in Lombardia si è registrato un decesso. Aumentano anche oggi guariti e dimessi (+27) e non si registrano contagi a Lodi, Mantova e Sondrio.