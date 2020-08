SARONNO – “I focolai “di ritorno” erano prevedibili, riportano all’attenzione la necessità di fare il tampone. I tamponi di massa di questi giorni fatti a coloro che rientrano da determinati luoghi di vacanza sono solo per la ricerca dell’antigene, quindi i falsi positivi e i falsi negativi saranno all’ordine del giorno, con la conseguenza di non saper riconoscere asintomatici ed infetti. Mi domando a chi abbia fatto validare i test l’assessore D’Amato? Serve avere trasparenza e serietà: su un argomento così delicato non si può giocare”. Lo dichiara onorevole saronnese Gianfranco Librandi (Italia Viva).

