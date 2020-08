Dalla disavventura di una gatta saronnese… un aiuto per i randagi

SARONNO – La disavventura di un gatto saronnese si è trasformata in una donazione per i randagi senza padrone. Tutto è iniziato lunedì scorso quando un gatto si è allontanato dall’abitazione “di famiglia” in via Miola. I proprietari l’hanno cercato un po’ nei dintorni e non trovandolo, soprattutto vedendo che non rincasava hanno lanciato un appello ai residenti della zona. La proprietaria ha anche messo a disposizione una ricompensa (ne avevamo parlato anche su ilSaronno con un articolo-appello). Dopo qualche giorno un saronnese ha contattato la proprietario avendo ritrovato la fuggitiva. Il saronnese non ha voluto a ricompensa ma la proprietaria, contenta di aver ritrovato la sua amica a quattrozampe, ha deciso di devolverla ad un associazione che si occupa di animali randagi e in difficoltà.

Insomma una disavventura con un doppio lieto fine per la famiglia e la gatta scappata ma anche per i quattrozampe che potranno avere un aiuto concreto.

(foto: la gatta fuggitiva)