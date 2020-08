Devastante incendio all’alba, evacuata una famiglia a Cogliate

COGLIATE – È stato necessario un grande dispiegamento di forze questa mattina a Cogliate per combattere il devastante incendio divampato in una villetta di via Piave. Le immagini e le testimonianze sono incredibili: il tetto della palazzina è completamente andato a fuoco, con fiamme alte ed una colonna di fumo ben visibile anche dai centri vicini. All’interno dell’abitazione, di primissima mattinata, era presente una famiglia di cinque persone, padre, madre, due figlioletti ed il nonno. Ad aver riportato le ferite peggiori è stato il capo famiglia, trasportato in ospedale con ustioni non gravi. Con lui, tutta la famiglia ha raggiunto il pronto soccorso per gli accertamenti del caso dovuti alla possibile intossicazione ed all’enorme spavento.

Per l’intervento si sono radunati sul posto i Vigili del Fuoco di Saronno, Lazzate, Desio e Carate, due autombulanze, l’auto medica e l’elisoccorso, oltre ai Carabinieri di Cesano e Desio e alla Polizia locale di Cogliate. Sembra che la possibile causa del rogo sia un corto circuito all’impianto elettrico.

Nella foto all’interno dell’articolo ciò che rimane del tetto dell’abitazione.