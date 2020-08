Incendio Cogliate, origine del rogo il cellulare sotto carica

COGLIATE – Dalle prime verifiche, sembra che all’origine dell’incendio vi sia un cortocircuito o un surriscaldamento del telefono cellulare in ricarica. Il rogo è divampato alle 6.30 di questa mattina in via Volta. All’interno dei tre appartamenti della palazzina, erano presenti una famiglia composta da genitori e due figli e l’anziano nonno. Il 45enne padre di famiglia ha riportato leggere ustioni al volto nel tentativo di domare le fiamme, mentre l’anziano coinvolto ha accusato un lieve malore. Tutti sono stati trasferiti in ospedale, ma nessuno comunque si trova in pericolo di vita.

Per agevolare le operazioni e mettere in sicurezza l’area, la strada è stata interdetta al traffico in entrambi i sensi di marcia per circa tre ore. L’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco di Desio, Bovisio, Monza, Saronno e Lazzate intervenuti unitamente ai Carabinieri di Cesano Maderno ed alla Radiomobile di Desio, con il supporto degli agenti della Polizia Locale di Cogliate.

