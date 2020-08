LAZZATE – I Verdi – Europa Verde Lazzate, in collaborazione con il gruppo Facebook LaboratoriAMO Lazzate & Dintorni, hanno lanciato nei giorni scorsi l’iniziativa “Inclusione e vivibilità: cosa serve a Lazzate?” Un semplice sondaggio, 7 domande, per dare la parola ai cittadini sui temi dell’inclusione e della vivibilità.

Stimolare la partecipazione è ancor più importante in un periodo come questo di limitazione dell’attività sociale e dei momenti di incontro a causa pandemia. ”Ascolteremo le esigenze e raccoglieremo le idee, impegnandoci a portarle avanti perché crediamo che per il cittadino il paese è la “grande casa” in cui abita, deve quindi essere confortevole e adatta alle sue esigenze; il paese è il luogo in cui lui abita, in cui affonda le proprie radici e crea conoscenze che fanno nascere confronti utili a farlo crescere; bisogna quindi creare le condizioni utili affinché il cittadino sia fiero e contento di abitarlo e perché Lazzate è il mio paese e voglio vederlo al massimo del suo splendore.” commenta Barbara Tomaselli dei Verdi rilevando un buon inizio con molte risposte e commenti già nella prima giornata di lancio dell’iniziativa. Questo dimostra che le tematiche scelte necessitano veramente, a Lazzate ma non solo, di particolare attenzione.

“Daremo riscontro pubblicamente di quanto emerso dalle risposte ricevute. Ci attiveremo poi per dare un seguito alle richieste nelle forme più opportune, Il nostro obiettivo è rendere migliore Lazzate sotto ogni punto di vista affinché ogni cittadino sia ancor più fiero di abitarlo. Ci tengo a ringraziare il Consigliere Comunale di Lazzate Fabio Del Mastro, amministratore del gruppo Laboratoriamo Lazzate & Dintorni che ha accettato di collaborare con me nel diffondere questo sondaggio” – conclude Barbara Tomaselli.

Il sondaggio è disponibile sulla pagina Facebook Verdi – Europa Verde Lazzate e nel gruppo LaboratoriAMO Lazzate & Dintorni.