SARONNO – Dopo i residenti anche il consigliere comunale indipendente Francesco Banfi torna a chiedere chiarezza sul fronte dei lavori in corso nel torrente Lura all’altezza di via Reina.

Venerdì 21 agosto Banfi ha provveduto ad inviare un ulteriore segnalazione all’amministrazione Fagioli indirizzata però anche alle autorità competenti: ufficio territoriale regionale Insubria, la polizia idraulica Insubria, il Consorzio Parco Lura, i carabinieri nucleo forestale e, per conoscenza, i carabinieri stazione di Saronno.

Diverse le domande poste da Banfi che ricalcano quelle dei cittadini: “L’amministrazione è in qualche modo responsabile di interventi sugli argini, così come dichiarato nel consiglio comunale del 9 luglio scorso? Vi sono richieste per lavori nel Lura nel tratto in oggetto? E’ nota l’identità delle due persone e per quale ragione sono state fino ad oggi indisturbate grazie all’assenza di controlli? Per quale ragione non mi sono ancora state fornite le relazioni tecniche menzionate nel consiglio comunale del 9 luglio scorso e che, incredibilmente, non ho mai trovato?”

23082020