ORIGGIO – Oggi due incidenti stradali ad Origgio. Alle 11 l’intervento della polizia locale origgese e di una ambulanza proveniente da Legnano per soccorrere una donna di 43 anni. Era in bicicletta quando c’è stata la collisione con una autovettura. Il sinistro è avvenuto in via Cavour, la ciclista è stata trasportata all’ospedale di piazza Borella a Saronno, per alcune contusioni ed escoriazioni. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Altri episodio in autostrada, sulla A8 in direzione di Milano e territorio origgese. Nello scontro tra due autovetture è rimasta contusa una pensionata di 87 anni. L’anziana è stata soccorsa dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa di Saronno ed è stata trasportata all’ospedale di Rho per essere medicata di comunque lievi contusioni. Sul luogo dell’incidente anche la polizia stradale, gli agenti si sono occupati di deviare il traffico per consentire che i soccorsi avvenissero in piena sicurezza ed hanno provveduto a compiere tutti i rilievi del sinistro per chiarire responsabilità e dinamica di quanto successo.

(foto archivio)

24082020