SARONNO – Un progetto che ha visto Saronno Servizi in prima linea per migliorare la permanenza di piccoli degenti all’ospedale cittadino. A raccontare il progetto, che si è concretizzato negli ultimi mesi il vicesindaco Pier Angela Vanzulli che come assessore al Patrimonio ha seguito da vicino l’iniziativa. “Saronno Servizi – spiega l’assessore al Bilancio – ha patrocinato, attraverso il Comitato Tutela Bambini in Ospedale, due progetti all’interno del reparto pediatria dell’ospedale di piazzale Borrella. Purtroppo la notizia non è potuta essere presentata perché il Covid ha sconvolto tutto”. In sostanza il progetto prevedeva di rinnovare due spazi per favorire l’umanizzazione delle cure.

Ad essere interessata dal progetto innanzitutto la sala giochi che “è un luogo fondamentale per garantire ai bambini ricoverati un ambiente sereno che li aiuti ad elaborare l’esperienza del ricovero”. Il locale che la conteneva era piuttosto piccolo. Il progetto è stato pensato per le pareti ricoperte con disegni che “da una parte amplificano e dall’altra creano uno stimolo alla narrazione e al racconto, facendo volare l’immaginazione oltre i muri”. L’altro spazio rinnovato è stato il nido dove vengono ospitati i neonati che nascono prematuri o con qualche difficoltà e necessitano di prolungare la degenza fisiologica del parto. L’idea era quella di rendere questo spazio ancora più accogliente per piccoli e genitori trasformandolo in un locale che, attraverso immagini rilassanti, contenesse l’ansia dei genitori che devono lasciar i loro piccoli in ospedale, in attesa di poterli portare a casa e iniziare la vita accanto a loro, come tanto desiderato. Il progetto, che ha raccolto il parere favorevole del primario e della caposala, è stato realizzato stampando su materiale idonei, delle opere artistiche per bambini, appositamente disegnate da due talenti dell’Accademia di Brera.

23082020