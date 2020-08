CARONNO PERTUSELLA – Via oggi al Summer challenge di softball giovanile, una lunga serie di partite amichevoli con impegnate le Nazionali di Italia e Repubblica Ceca, oltre alle squadre locali, sui campi di Saronno, Caronno Pertusella, Bollate e Legnano. Obiettivo, giocare, giocare e ancora giocare in questa estate che dopo la fase acuta dell’emergenza coronavirus è priva di eventi ufficiali internazionali.

Dunque, partite sino a giovedì, purtroppo a porte chiuse per appassionati e tifosi, per le norme anti-covid, che per il momento non consentono l’accesso agli impianti da parte del pubblico.

Ieri sera sul diamante di Bariola a Caronno Pertusella si è vista la Nazionale U15 ceca, contro una mista Caronno-Bollate di pari età. È successo tutto al terzo dei cinque liste inning regolamentari, punto delle locali e due punti delle ospiti, finale dunque 1-2 diventato 1-10 in un sesto informale inning che di comune accordo le due squadre hanno voluto disputare. Si va avanti oggi con tante altre partire.

(foto: un momento di Caronno Bollate-Repubbica ceca Under 15)

24082020