SOLARO – È cominciato oggi il campus di fine estate organizzato dal Comune in collaborazione con Parco delle Groane, che fornisce gli spazi e la conoscenza dei volontari che incontreranno i ragazzi per delle lezioni di natura e ambiente, e cooperativa Spazio Giovani Impresa Sociale, per gli educatori e la gestione della giornata. L’affluenza vede due gruppi di iscritti per la prima settimana, che saliranno a quattro per le seguenti due. Per quanto riguarda l’organizzazione, sono previsti accessi e uscite in fasi scaglionate ed in totale sicurezza, così come per il consumo del pasto monoporzione. Durante le tre settimane saranno proposte attività, giochi e laboratori.

Il sindaco di Solaro, Nilde Moretti: “Organizzare un’iniziativa simile al Parco delle Groane è davvero un valore aggiunto, tanto per il luogo, splendido ed immerso nel verde, quanto per l’importante presenza dei volontari. La cooperativa Spazio Giovani inoltre è una sicurezza; per il nostro Comune si tratta di una collaborazione storica che ha sempre dato ottimi risultati”.

Il centro estivo sarà aperto sino all’apertura delle scuole.

In foto il primo cittadino con il Presidente del Parco delle Groane Emiliano Campi ed il responsabile di Spazio Giovani Impresa Sociale Maurizio Magistrelli.

24082020