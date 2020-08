Appello “turatese” pro ospedale, Gilli: “Con la Regione negoziano le istituzioni, con l’impegno a supportare l’ospedale in ogni modo e con ogni mezzo

SARONNO – “In risposta all’appello del candidato a sindaco del comune di Turate, Leonardo Calderoni, riprendo letteralmente il mio programma in punta “il Comune di Saranno e altri Comuni convergenti costituirono già anni fa una rete di difesa collettiva dell’ospedale: pur sapendo che i Comuni sono privi di competenze riguardo i nosocomi, Sindaci, Consigli Comunali ed altre istituzioni e formazioni aggregative del territorio si unirono e si dovrebbero unire ancora oggi per affrontare il problema con la Regione, forti del peso rappresentativo istituzionale che incarnano. Una autorevolezza istituzionale che supera ogni raccolta di firme, seppur generosa da parte di chi sottoscrive“.

E’ il pensiero del candidato sindaco Pierluigi Gilli in merito all’appello turatese per l’ospedale cittadino: “Con la Regione negoziano le istituzioni, sicché, ci si impegna a supportare ospedale in ogni modo e con ogni mezzo, a partire dall’interazione con l’esistente Comitato pro Ospedale, sino al coinvolgimento di tutte le agenzie sociali aggregative (scuole, parrocchie, associazioni, sindacati, ecc) e alla costituzione di un accordo tra Comuni per rappresentare alla Regione le istanze di Saranno e del Saronnese”.