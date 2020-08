Calcio 1′ categoria: Tamai lancia il Fbc Saronno

SARONNO – “Finalmente è arrivato questo giorno, si riparte con una grande voglia di fare bene, senza dimenticare quel che è successo”: Alessandro Tamai, giocatore d’esperienza del Fbc Saronno e completamente recuperato dall’infortunio occorso nella passata stagione, non nasconde il proprio entusiasmo per la ripresa dell’attività sportiva.

Per il Saronno non si è avverata la speranza di un ripescaggio in Promozione, sarà ancora Prima categoria nel girone comasco, ma è stata potenziata una rosa già forte, e dunque l’obiettivo sarà di arrivare primi e conquistare sul campo il salto di categoria: “Ce la metteremo tutta – assicura Tamai – Siamo un buon mix di giocatori esperti e di giovani che però vengono da vivai importanti”. Saranno all’opera domani, 27 luglio, per la prima amichevole della stagione: si gioca allo stadio di via Biffi. Per le norma anti-covid ancora a porte chiuse per il pubblico, ilSaronno proporrà una cronaca play by play dell’incontro, che inizierà alle 18.30.

25082020