Ceriano Laghetto, alla piattaforma ecologica adesso si entra con la tessera regionale

CERIANO LAGHETTO – Sono stati ultimati nelle scorse settimane i lavori per la modifica del sistema di regolamentazione degli accessi alla piattaforma ecologica di via Nosetto. Ora gli ingressi saranno consentiti con l’utilizzo della carta regionale dei servizi (tessera sanitaria). Gli interventi hanno riguardato la sostituzione del meccanismo di lettura della carta d’accesso, passando dal sistema della vecchia tessera emessa dal Comune di Ceriano a quello della nuova carta regionale dei servizi.

“Il vecchio sistema risultava obsoleto e più complicato da gestire, per questo motivo abbiamo sostituito lettore e software di gestione che consentono l’applicazione di un sistema più efficace della gestione degli accessi, entrato a regime dopo qualche settimana di necessari interventi per l’allineamento dei database che tengono conto del codice fiscale e del registro della Tassa rifiuti – spiega l’assessore comunale all’Ecologia, Antonio Magnani – Si ricorda che la piattaforma ecologica di via del Nosetto si possono conferire tutte le tipologie di rifiuti assimilabili agli urbani, riciclabili e non riciclabili, opportunamente separate”.

L’impianto è aperto alle utenze domestiche il mercoledì dalle 14 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 (dalle 13 alle 17 nell’orario invernale ottobre-marzo), mentre per le sole attività produttive e commerciali è aperta il venerdì dalle 14 alle 18 (dalle 13 alle 17 nell’orario invernale ottobre-marzo).

25082020