SARONNO / VARESE – E’ finita con la “riconsegna” della donna alla custodia dei famigliari la vicenda che lo scorso fine settimana ha impegnato i carabinieri della Compagnia di Saronno, dopo avere ricevuto una segnalazione di scomparsa. Non si trovava una donna abitante in uno dei paesi della zona di competenza del comando saronnese, l’hanno cercata per una notte ma lei è “riapparsa” da sola presentandosi al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese, incolume ma in stato confusionale.

Poi si è allontanata anche dall’ospedale varesino, per essere infine ritrovata nel tardo pomeriggio mentre si aggirava per Gazzada Schianno, paesino del varesotto a poca distanza dal capoluogo. Vicenda dunque a lieto fine, anche grazie all’impegno dei militari dell’Arma che non hanno lesinato sforzi per ritrovare la donna.

(foto archivio: una pattuglia del comando saronnese dei carabinieri. E’ militari del capitano Pietro Laghezza hanno dedicato le loro risorse alla ricerca della donna, sino al liete fine)

25082020